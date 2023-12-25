اسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء + بكام سعر الفراخ البيضة والبيض “الأبيض والأحمر” النهاردة

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرار كبير في أسعارها، حيث قد استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم بينما قد انخفض سعر البيض الأبيض، الأحمر، البلدي ،وسوف نوضح أسعار الفراخ والبيض اليوم من خلال المقال التالي.

بورصة الدواجن اليوم

نجد بأن اليوم هو فقد أعلنت البورصة اليوم بمدى استقرار سعر الدواجن اليوم وعدم ارتفاعه وسوف نوضح سعر الدواجن اليوم من خلال الأسطر القادمة.

يكون سعر الكيلو الواحد يكون 65 جنيه للفراخ البيضة بينما يتم بيعه إلى المستهلك ويصل إلى 72 أو 75 جنيه للكيلو الواحد.

تكون سعر الفراخ الأمهات اليوم للكيلو في البورصة حوالي 55 جنيه ويتم بيعها بنحو 60 أو 62 جنيه للكيلو الواحد.

لقد تراجع سعر الفراخ البلدي اليوم وقد وصل سعرها في البورصة إلى نحو 110 جنيه للكيلو الواحد بينما يتم بيعها للمستهلك بنحو 115 جنيه للكيلو.

تكون أسعار الوراك في البورصة حوالي 85 جنيه وقد تكون اسعار الدبابيس 110 جنيه.

وصل كيلو الأجنحة حوالي 55 جنيه.

يباع البانية اليوم الكيلو الواحد بنحو 160 جنيه أو 165 جنيه.

أسعار البيض اليوم

بعد استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم فقد تراجعت أسعار البيض اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023 وسوف نوضح أسعار البيض بشكل تفصيلي من خلال ما يأتي.

أن سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة حوالي 120 جنيه للكرتونه ويصل إلى 127 جنيه في الأسواق. يكون سعر البيض الأبيض اليوم حوالي 125 جنيه للكرتونة. كما وصل سعر البيض البلد ي اليوم حوالي 140 جنيه للكرتونة.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

في هذا الجدول تكشف عن اسعار الدواجن اليوم بالتفصيل:

الصنف سعر المزرعة (جنيه) سعر التجزئة (جنيه) الفراخ البيضاء 61 من 70 إلى 80 الفراخ البلدي 110 من 115 إلى 130 الدواجن الساسو 77 من 85 إلى 95 كيلو البانيه من 150 إلى 180 الشيش طاووق من 155 إلى 180 الأوراك من 70 إلى 80 كرتونة بيض أحمر من 121 إلى 122 كرتونة بيض أبيض من 120 إلى 121 كرتونة بيض بلدي من 137 إلى 138

كما يكون سعر البط اليوم البلدي حوالي 140 جنيه للكيلو، وصل سعر البط المولار الكيلو الواحد حوالي 100 جنيه، وصل سعر البط الفرنساوي للكيلو حوالي 95 جنيه.