زيادة مرتبات الموظفين بنسبة كبيرة في العام القادم تحديدًا في هذا الموعد + خبر زي السكر من الوزارة

هل حقا سوف تتم زيادة مرتبات الموظفين؟ كان هذا السؤال من ضمن الأسئلة المتداولة بكثرة بين جموع الموظفين الراغبين في التأكد من ماهية هذا الخبر، وبالفعل قامت وزارة المالية بالإعلان عن أن هناك زيادة سوف يتم صرفها على مرتبات الموظفين الأمر الذي أراد الكثير التعرف على تفاصيله لذلك سنعلن لكم هذه التفاصيل إضافة إلى جدول زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تفصيلي.

زيادة مرتبات الموظفين

بين الحقيقة والخيال وجدنا أن البحث لم يتوقف من قبل الموظفين الراغبين في التأكد من ماهية الأخبار المتداولة والتي تفيد بأنه سوف يتم تطبيق زيادة مرتبات الموظفين خلال شهر ديسمبر الجاري، وبالفعل وجدنا أن وزارة المالية قد أعلنت عن وجود زيادة على مرتبات الموظفين تبعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

حيث أعطى سيادته وضع زيادة غلاء المعيشة على الراتب وهذا يعني أن جميع الموظفين سوف يحصلون على زيادة في المرتبات المقرر صرفها في يوم 24 من هذا الشهر الجاري، على أن تستمر أيام صرف المرتبات لمدة خمسة أيام تبعا لما جاء في بيان الوزارة المسئولة عن ذلك.

زيادة الحد الأدنى للأجور

بعدما تعرفنا على حقيقة زيادة مرتبات الموظفين التي تم تداولها بين جميع من يهمهم الأمر وجدنا أنه لا بد من أن نضع لكم مقدار الزيادة المقرر صرفها بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، على أن يتلخص جدول الزيادة فيما يلي

الدرجة الخامسة سوف تحصل على مبلغ قدره 4.500 جنيه.

الدرجة العليا سوف تحصل على راتب قدره 9.000 جنيه.

أما فيما يخص الدرجة الرابعة فإنها ستحصل على راتب قدره 5.000 جنيه.

على أن يصبح راتب درجة المدير العام حوالي 7.500 جنيه.

أما الدرجة الثالثة فإنها سوف تحصل على راتب قدره 5.500 جنيه.

على أن يكون راتب الدرجة الأولى ما يقرب من 7.000 جنيه.

زيادة المرتبات 2024 في مصر

يشدد نائب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة زيادة الأجور في 2024، مشيرًا إلى دراسة تتوقع زيادة تصل إلى 24%، يؤكد أن التغيير في تطبيق الحد الأدنى للأجور في الشركات يجب أن يرتبط بمستوى الأرباح، لتلبية احتياجات ومتطلبات الموظفين.

تطبيقًا للسياسة الزيادية، فقد أقرت الدولة زيادة في المرتبات للجهاز الإداري بأثر رجعي من نوفمبر، تعد الثانية في 2023، ومع انطلاق العام الجديد حدد المجلس القومي للأجور زيادة لتصبح 3500 جنيه للعاملين في القطاع الخاص، مع صرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وحد أدنى 200 جنيه بزيادة 100، يشمل التطبيق جميع العاملين الذين يحصلون على مرتبات أقل من 3500 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل.