خلي التموين يزيد 100 جنيه بالقانون + فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

من منا لا يرغب في معرفة خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين للحصول على حصة إضافية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة للحالة العامة، لا سيما أننا شهدنا كيف تحول المجتمع المصري لحالة من حالات الغضب بعد ارتفاع سعر الكيلو الواحد من السكر الحر، لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل وخطوات إضافة المواليد على البطاقة مع حقيقة تطبيق الزيادة على الدعم التمويني.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

حينما يرزق أحدنا بطفل في ظل هذه الظروف الصعبة إن أول ما يفكر فيه المواطن كيفية الحصول على نصيب أكبر حصة إضافية من الدعم التمويني تساعدهم في توفير الغذاء المناسب للأسرة وهذا الطفل، كما أنه عادة ما يفكر الآباء في معرفة الخطوات التي من خلالها ينجحون في ضم صغارهن على البطاقة التموينية بطريقة سهلة بدلا من الانتظار والتزاحم.

ومنها وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطوات سهلة يتم تطبيقها إلكترونيا لضمان نجاح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين على الفور، على أن تتلخص هذه الخطوات فيما يلي:

عليك القيام بفتح رابط موقع بوابة مصر الرقمية، ثم بعدها عليك اختيار خدمة قائمة التموين. ثم من الخيارات المتعددة الظاهرة أمامك، قم بالضغط على زر إضافة الأبناء غير المقيدين. هنا عليك كتابة رقم الهاتف الخاص بك بشكل دقيق. ثم بعدها عليك كتابة الرقم السري الخاص بك. بعد ذلك قم بكتابة الاسم الأول لوالدة الطفل كما هو مسجل في شهادة الميلاد. ثم قم بالضغط على أيقونة إضافة أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين. هنا عليك كتابة البيانات الخاصة بالطفل من حيث الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، الاسم وكذلك تاريخ الميلاد بالتفصيل. وأخيراً حدد صلة القرابة ثم اختر خطوة إضافة.

حقيقة زيادة نصيب الفرد التمويني لـ 75 جنيها

تساءل الكثير من المواطنين في لهفة حول حقيقة تطبيق زيادة جديدة على نصيب الفرد التمويني حيث تداول الكثير أخباراً تفيد بوصول نصيب الفرد الشهري من التموين إلى ما يقرب من 75 جنيها، الأمر الذي أراد الجميع التأكد من مدى صدقه ومنها فقد جاء رد وزارة التموين والتجارة الداخلية بنفي هذه الأخبار المتداولة حيث إنها لا تمت للواقع بصلة، وهذا يعني أن نصيب الفرد التمويني كما هو دون زيادة.