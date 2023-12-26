إقرأ الآن.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول محافظة بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي ( 2023 – 2024 )، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل، وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير 2024، نستعرض لكم جدول الامتحانات لإعطاء الطلاب والمعلمين الفرصة للتحضير الجيد لهذه الفترة الهامة من العام الدراسي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة بني سويف

الأحد 14 يناير: اللغة العربية.

الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 18 يناير: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 18 يناير: الأحياء .

الخميس 18 يناير : الفلسفة والمنطق.

الاثنين 22 يناير: الرياضة البحتة ( الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، علمي ).

الاثنين 22 يناير : الرياضيات العامة ( أدبي ).

الاثنين 22 يناير : الفيزياء.

الاثنين 22 يناير : التاريخ.

الأربعاء 24 يناير: تطبيقات الرياضيات ( علمي ).

الأربعاء 24 يناير: جغرافيا.

الأربعاء 24 يناير: الكيمياء.

الأربعاء 24 يناير: علم النفس وعلم الاجتماع.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأشار الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن مواعيد الامتحانات تم اختيارها بعناية، وتوفير فترات استراحة تكفل راحة الطلاب والمعلمين، وأكد أن تنظيم الامتحانات انطلق من مراعاة الإجازات المختلفة سواء كانت مناسبات دينية أو وطنية أو رسمية، بما في ذلك عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، وعطلة عيد الشرطة.

تعليمات امتحانات الثاني الثانوي

وأضاف أن اختيار النظام الذي يتضمن إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة جاء بهدف تجنب أية تأثيرات قد تحدث نتيجة لتقلبات الطقس والمناخ خلال فصل الشتاء، ويسعى التنظيم الجيد للامتحانات إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب لضمان تحصيلهم الأمثل وتحقيق نجاحهم في هذه المرحلة الدراسية الهامة.