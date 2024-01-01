يابختك السنادي.. تحديد موعد صرف العلاوات الخمسة الدفعة القادمة + خبر سعيد من الوزارة بشأن المستحقين

من المستفيدون من العلاوات الخمسة؟ يعتبر هذا السؤال ضمن أكثر الأسئلة المتداولة عبر مختلف المواقع البحثية حيث يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على الفئات المسموح لها بالحصول على العلاوات الخمس، حيث جاء هذا الأمر تبعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وخاصة من يحصلون على معاش منخفض في ظل الظروف الاقتصادية غير السهلة التي يعيشها المجتمع المصري بصفة عامة.

العلاوات الخمسة

يبحث الكثير من الأشخاص خاصة المستفيدين من المعاشات عن التفاصيل المحيطة بفكرة العلاوات الخمسة التي سوف تصب لصالح فئات معينة، ومن خلال البحث وجدنا أنه قد تم أخذ قرار بخصوص تطبيق العلاوات الخمس على الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة لوجود مثل هذه العلاوات، بل كانوا ينتظرونها على أحر من الجمر.

علما بأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد حددت الفئات المستفيدة من الحصول على علاوات الخمس فيما يلي

من تقاعدوا قبل 30 يونيو لعام 2005.

الفئات المحالة بعد يوم 1 يوليو 2006.

الأشخاص المحالة على المعاش بعد يوم 1 يوليو 2007 حتى 1 يوليو لعام 2016.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

بعدما تعرفنا على الفئات التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتكون المسموح لها صرف العلاوات الخمسة وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن هذه العلاوات، ومنها وجدنا أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة المعاشات قد أطلقوا رابطاً الكترونياً من خلالها سوف تنجح هذه الفئات في التعرف على تفاصيل صرف العلاوات الخمس، على أن تتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي

أولاً قم بالضغط على الرابط ومنه سوف يتم توجيهك للموقع الرسمي التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية. بعد ذلك عليك الضغط على زر الاستعلام عن قائمة المستفيدين من العلاوات الخمسة. ثم عليك القيام بإدخال البيانات المطلوبة منك المتمثلة في رقم البطاقة الخاصة بك. ثم بعد ذلك كان قم بالنقر على زر أنا لست روبوتاً. بعدها عليك الضغط على أيقونة إرسال، وبعدها سوف تظهر أمامك على الشاشة جميع التفاصيل الخاصة بهذه العلاوات وصرفها.

موعد صرف العلاوات القادمة

بعدما تم صرف العلاوات السابقة، فان موعد صرف العلاوات القادمة في شهر مارس القادم لعام 2024، وهي الدفعة الثالثة لهم، وذلك بعد ان تم صرف اتنين سابقين، وفي الاخير يتم صرف اخر دفعة في شهر ديسمبر المقبل من العام القادم.