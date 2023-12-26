أعرف نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر لشهر يناير القادم 2024 + خبر يستاهل الحلو كله من التموين

بحث المستجدين في منظومة التموين عن نصيب الفرد في التموين وذلك لكى ينظموا احتياجاتهم وكذلك يحددونها لا سيما أن هناك العديد من الأقاويل التي تؤكد على زيادة نصيب الفرد في التموين، وبالتالي كان لا بد من وضع كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر مع توضيح رد وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذه الأخبار، بالإضافة إلى أننا سوف نضع لكم نصيب الفرد من الزيت وكذلك صاحب النصيب الأكبر من البحث ألا وهو السكر كل شهر.

نصيب الفرد في التموين

بعدما تداول الكثير من الأشخاص وجود زيادة جديدة على الدعم التمويني تصل إلى 75 جنيها لكل فرد على البطاقة التموينية، وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نفت هذه الأقاويل بشكل حاسم وأكدت على كون نصيب الفرد في التموين لا يزيد عن 50 جنيها فقط.



وهذا يعني أنه لا بد من تحري الدقة والصدق عند سماع مثل هذه الأخبار المتداولة وعدم الانسياق وراءها حتى لا يضع المواطنون آمالا على العدم، وإليكم قائمة أسعار السلع التموينية

سعر كيلو السكر المعبأ يصل إلى 12.60 جنيهاً. أما بالنسبة لسعر عبوة اللبن الجاف 125 ج فإنها موجودة بسعر 25.5 جنيهاً. بالنسبة لسعر الزيت الخليط 800 مل فإنه يصل إلى ما يقرب من 30 جنيهاً. أما سعر كيس المكرونة 400 ج فإنه سجل ما يقرب من 6.5 جنيهات. بالنسبة لسعر جبنة تتراباك 500 ج فإنها متوفرة بسعر 14 جنيهاً.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

من أكثر ما يهتم به المواطنون المستفيدون من التموين هو التعرف على نصيب الفرد في التموين من ناحية وكذلك التعرف على حق المواطن في الزيت والسكر من ناحية أخرى، ومنها وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حددت نصيب الفرد الواحد من الزيت والسكر على البطاقة التموينية كالتالي