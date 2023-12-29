احـسب الحسابات في الهنا تبـات + زيادة المعاشات الجديدة لاكثر من 10 مليون فرد بداية من هذا الموعد

ما هو موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة؟ يتزايد هذا السؤال بالتزامن مع قرب انتهاء عام 2023 حيث يعلم كل مواطن تابع لمنظومة المعاشات أن كل عام ميلادي جديد يتم تطبيق زيادة على المعاشات وبالتحديد مع إعلان تفاصيل السنة المالية الجديدة، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بموعد زيادة المعاشات ومقدار الزيادة المقرر إضافتها على المعاشات التي يتم صرفها بالفعل، بالإضافة إلى أننا سنضع لكم موعد صرف معاشات شهر يناير لعام 2024 الجديد.

زيادة المعاشات الجديدة

لقد زفت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشرى سارة لجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات حيث إنه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2024 بقيمة قدرها 15%، علما بأنه بموجب هذا القرار سوف يكون هناك زيادة في الحد الأدنى للمعاشات بنحو يقدر بحوالي 1.300 جنيه خلال شهر يناير لعام 2024.



ومن الجدير بالذكر أن هناك قرارات استثنائية قد شنها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قرر تطبيق زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات على أن تكون بمبلغ قدره 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وهذا بهدف مساعدة أبناء الوطن على أن يحيوا بكرامة في ظل الأحوال الاقتصادية غير مستقرة التي يشهدها العالم أجمع.

موعد صرف معاشات شهر يناير الجديدة

في ظل البحث المستمر عن كافة المعلومات الجديدة التي تخص المعاشات داخل جمهورية مصر العربية وجدنا أن الكثير يتساءل حول موعد صرف المعاشات شهر يناير الجديدة وذلك بعد ما تعرفوا بالتفصيل على موعد زيادة المعاشات الجديدة، على أن يتم صرف معاشات شهر يناير الجديد في الأيام الأولى من هذا الشهر وتستمر عمليات صرف المعاش حتى اليوم السادس من الشهر ذاته.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرف المعاشات من خلال الأماكن المحددة والموضوعة بدقة أمام المستفيدين سواء من ماكينات الصراف الآلي أو من خلال مراكز هيئة البريد المتمركزة في مختلف محافظات الجمهورية مصر العربية.