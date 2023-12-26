حملها كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 منصة مظلتي spa gov iq جميــع المستفيدين pdf

يضع الكثير البحث عن قائمة اسماء المشمولين كمهمة يومية لا يتم التخلي عنها لا سيما أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن رفع قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل حدود الدولة العراقية خلال هذا الشهر الجاري، علما بأن الوجبة السابعة المنتظرة هي التي سوف تساعد هؤلاء الأشخاص الذين قدم لهم هذا الدعم ليكون بمثابة وسيلة إنقاذهم من ظلم الحياة التي تتغير منحنياتها الاقتصادية بشكل سريع، لا يمكنهم أن يواكبها هؤلاء الأشخاص وخاصة من لا يجدون عملاً دائماً للصرف على أنفسهم وذويهم.

اسماء المشمولين

لقد أعلنت وزارة العمل في بيان لها بأنه لا داعي للقلق أو الشعور بالتوتر الذي يشعر به هؤلاء الأشخاص المنتظرون إعلان قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه القوائم خلال الأيام القليلة القادمة وعلى جميع الأشخاص أن يتعرف في البداية على الأوراق الواجب توافرها لدى الأشخاص الراغبين في الحصول على مثل هذا الدعم في الوجبة المقبلة.

علما بأن المستندات والأوراق المطلوبة للانضمام لهذه المنظومة التي تحسن من دخل معظم الأسر المتعففة جاءت على هذا النحو التالي:

صورة من بطاقة المواطن الشخصية.

أصل وصورة من شهادة ميلاد المتقدم.

صورة من جواز سفر الراغب في الانضمام.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

صورة سارية من البطاقة الشخصية للمواطن.

خطوات الاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين

لقد سهلت وزارة العمل العراقية على جميع المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية أن يتعرفوا على الكشوفات و يقومون بتحميلها على هواتفهم المحمولة، حتى يطلعوا على اسمهم وتاريخ الميلاد من خلال قوائم اسماء المشمولين المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال منصة مظلتي.

على أن تكون خطوات الاستعلام عن الكشوفات كالتالي: