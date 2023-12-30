استعلـم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة مظلتي mosla gov iq

اسماء المشمولين، يبحث العديد من المواطنين بالعراق في الآونة الأخيرة عن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023، نظرا لأن تلك المبادرة تعد ضمن أحد البرامج الهامة التي تساعد بها الحكومة العراقية التابعة لوزارة العمل العراقية الأسر التي تستحق الدعم خاصة في ظل تلك الظروف الاقتصادية المفروضة على البلاد، و لتوافر الحظ يمكن لأي فرد يستحق هذا الدعم التقديم عليه وسنعرض لكم من خلال موقعنا كيفية التقديم من خلال المنصة وايضا شروط هذا الدعم على النحو التالي.

اسماء المشمولين

تعد منصة مظلتي أسماء المشمولين هي الجهة الأساسية المسئوله عن دعم الأسر العراقية الغير قادرة وأيضا الأسر محدودي الدخل، لذا حرصت وزارة العمل العراقية كامل الحرص على تقديم كامل الدعم وقبول أكبر عدد للأسر المحتاجة المتقدمة عبر المنصة وأيضا مساعدتهم عن طريق معرفة كيفية استعلام الأسر عن قبولها وسنعرض لكم خلال تلك الفقرة عن شروط حصول الأسر على الرعاية الاجتماعية

شروط الحصول علي الرعاية الإجتماعية

كشفت الحكومة العراقية عن العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023 وهي:

لابد أن تكون الأسرة المقدمة على دعم اسماء المشمولين عراقية الجنسية.

عدم امتلاك المقدم علي الدعم اي عقار أو أي أملاك.

لابد أن يكون عمر الفرد المقدم علي الدعم ما بين 16 الي 20 سنة في حالة كان رجل، أما في حالة كانت امرأة يبدأ عمرها من 15 حتى 50 عام.

أما في حالة الأسر فلابد من أن تكون الأسرة تزيد عن أربعة أفراد أو 4 بالعدد، أيضا لا بد أن يكون دخل الأسرة الشهري مطابق لما صرحت به الحكومة العراقية و أقرته.

أن تكون الأسرة أو الشخص المقدم على الدعم محل إقامته الدائمة بالعراق.

وذوي الاحتياجات الخاصة

محدودي الدخل وكذلك الأرملة و المطلقة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين