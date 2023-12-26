بشرى سارة.. مراسلة بأوامر مستعلجة بشأن منحة كورونا الشطر العاشر لصرفها بالجزائر

اجتمعت النقابة الوطنية الجزائرية مع مصالح وزارة الصحة والسكان من أجل اعتماد منحة كورونا الشطر العاشر، حيث مطلوب من المؤسسات الصحية بالمديريات إرسال الاعتماد خلال يومين، وذلك من أجل تقديم المنحة هذه للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الطبي، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذه المنحة.

منحة كورونا الشطر العاشر

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر مراسلة عاجلة للمستشفيات فيما يخص منحة كورونا، حيث سيقوم مديري الصحة بتحديد الاحتياجات من العنوان الأول، تمهيدًا لدفع الشطر الأول من منحة كورونا كوفيد 19، وهذا الأمر حسب نص مراسلة خاصة بنفقات الموظفين، وسيتم من خلاله تحديد عدد المجندين المستخدمة من أجل مكافحة الوباء وأي آثر مالي ينجم عن التسديد.

مع العلم أنه في وقت سابق قد تم تخصيص مبلغ 2994 مليار سنتيم لدفع الشطر التاسع من هذه العلاوة، وذلك في الفترة ما بين 16 فيفري غلى 15 ماي 2022 المنصرم، وربما متوقع أن يتم التجهيز للشطر العاشر وصرفه في نفس الفترة ولكنها مجرد توقعات وليست أقوال مؤكدة.

ضخ زيادة للأجور في عام 2024

وفي سياق متصل سبق أن وضحت الحكومة الجزائرية بأنها ستقوم بصب زيارادت في أجور الموظفين والموظفات في الجزائر، وذلك بداية من شهر يناير القادم، وذلك للسنة الميلادية الجديدة 2024، حيث الزيادة لن تكون فقط للموظفين، بل ستكون للمتقاعدين والمستفيدين من منحة التقاعد ومنحة البطالة وأيضًا منح الطلاب، حيث كل هذه الزيادات سيتم ضخها بأجور العاملين بداية من السنة الجديدة، ومعني ذلك أن رواتب شهر يناير للمنح والرواتب والمتقاعدين ستكون بالزيادة الجديدة.