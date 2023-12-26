هل فيه زيادة معاشات تكافل وكرامه يناير القادم 2024 بنسبة 15% أم الزيادة للموظفين المتقاعدين فقط؟

تنفيذًا لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إقرار زيادة معاشات تكافل وكرامه بنسبة 15% وذلك للمسجلين في برنامج تكافل أو برنامج كرامة، ومع دخلة عام 2024 وزيادة رواتب موظفي القطاع الخاص وزيادة المعاشات للموظفين المتقاعدين، نجد الكثيرون يتساءلون عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامه للمسجلين في البرنامج، فهل هذا الأمر حقيقة أم لا، هذا ما سنوضحه لكم بتقرير اليوم.

زيادة معاشات تكافل وكرامه

أقرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة في المعاشات، حيث بدل من صرف مبلغ 1100 جنيه سيتم صرفه مبلغ 1300 جنيه مصري، وذلك لأصحاب المعاشات والأسر وليس مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، حيث آخر زيادة تم إقرارها لهم كانت في أكتوبر المنصرم وكانت بنسبة 15% بل وتم صرفها لهم بأثر رجعي، بينما المعاشات التي بها زيادة هي للموظفين الذي تم إحالتهم للمعاش بعد الوصول إلى السن القانوني الرسمي وفي ضوء الشروط، إذن لا يوجد زيادة في معاشات تكافل وكرامة يناير 2024 القادم.

زيادات المعاشات يناير 2024

نفت التضامن الاجتماعي زيادة معاشات تكافل وكرامه بداية من يناير القادم موضحة بأن الزيادة الخاصة بالمعاشات هي تخص أصحاب المعاشات المتقاعدين من وظائفهم وأسرهم، وسوف يبدأ تطبيق هذه الزيادة من بداية شهر يناير القادم، حيث الاثنين القادم سيتم صرف هذه المعاشات وهي شاملة مبلغ الزيادة المقررة للكل دون استثناء لأي فئة.

أماكن صرف المعاشات

يتم صرف المعاش من أكثر من مكان وذلك على النحو التالي: