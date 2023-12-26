اسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 + كم سعر السكر والزيت على التموين الجاي

ترتفع معدلات البحث حول قائمة اسعار السلع التموينية نظرا لكوننا أصبحنا في نهاية شهر ديسمبر ومنها فإنه من الطبيعي أن تزيد المعدلات البحثية حول التفاصيل التي تخص منظومة التموين، كونه من المتعارف عليه أنه يتم صرف السلع التموينية طوال الشهر من أول يوم فيه حتى نهايته تبعا للأوقات التي يفضل المواطنون صرف التموين فيها، لذلك قررنا أن نعرض لكم قائمة بأسعار السلع التموينية كما أننا سنناقش معا التفاصيل الخاصة بموعد انتهاء أزمة السكر.

اسعار السلع التموينية

لقد تأكد جميع مواطني جمهورية مصر العربية أنه حتى وإن تواجدت أزمة في أي سلعة غذائية سوف تكون منظومة التموين هي القشة التي يتمسك بها من يعانون من أزمات الحياة، والدليل على ذلك أنه حينما وجدت أزمة السكر كان مستفيدي التموين ينعمون بالحصة الكافية منه، لذلك من الطبيعي أن نجد أن هناك حالة من البحث الدائم حول أسعار السلع التموينية والتي جاءت على هذا النحو التالي

سعر المكرونة 400 ج وصل في منظومة التموين إلى ما يقرب من 6.50 جنيهات.

ثبات ملحوظ في سعر العدس المجروش وزن 500 جرام حيث وصل إلى 21 جنيهاً.

أما سعر زجاجة الزيت سعة 800 مل، سجلت ما يقرب من 30 جنيهاً للزيت الخليط.

على أن يكون سعر كيلو الدقيق الورق أو البلاستيك من حيث التغليف، حوالي 18 جنيهاً.

كما سجل سعر كيلو السكر ما يقرب من 13 جنيهاً.

كذلك وصل سعر المسلي الصناعي وزن 800 ج ما يقرب من 36 جنيهاً.

أما سعر كيس سائل غسيل الأواني وصل إلى ما يقرب من 3 جنيهات بوزن 80 جرام.

أما فيما يخص سعر المربى الأنواع وزن 350 ج، فإنها سجلت حوالي 16 جنيهاً.

على أن يكون سعر كيس شاي ناعم بوزن 40 ج، في منظومة التموين حوالي 5 جنيهات.

موعد انتهاء أزمة السكر من مصر؟

من منا لا يلاحظ حقيقة وجود أزمة جوهرية في وجود السكر سواء في المحال التجارية أو أكياس السكر التي يحصل عليها المواطن في العادة، لا سيما أن هذه الأزمة قد استرعت انتباه جميع مواطني جمهورية مصر العربية وتساءلوا في لهفة حول موعد انتهاء أزمة السكر.

ومنها فقد أكد السيد وزير التموين المصيلحي أنه سوف يكون حل هذه الأزمة خلال شهر يناير المقبل، حيث تبدأ مصانع قصب السكر في إنتاجها مع بدايات هذا الشهر، فلا داعي للقلق.