الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة إلى نحو 814 دولاراً وزيادة معاش المتقاعدين إلى 15 مثلاً

أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الكويت عن زيادة علاوة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة وكذلك المتقاعدين ومن هم على الباب الخامس، جاء هذا القرار تضامنا مع ارتفاع الأسعار، وتخفيف أثار التضخم على جميع مواطني الكويت، ومن خلال هذا التقرير نبين جميع تفاصيل ما تم حول هذه العلاوة، وما أقرته اللجنة بشأن قرض المعاش التقاعدي.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقرر علاوة غلاء المعيشة في الكويت

أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الكويتية عن علاوة غلاء المعيشة، حيث وافقت اللجنة بالإجماع على مقترح قانون علاوة غلاء المعيشة المقدم من أحد نواب اللجنة وهو “داود معرفي” حسب ما جاء في صحيفة “القبس” الكويتية، حيث تقدم بمقترح قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 دينارًا، أي نحو 814 دولارًا، والتي كانت في السابق 130 دينارًا، أي نحو 440 دولارًا، وتم موافقة اللجنة بالإجماع على مقترح القانون كما صرح بذلك نائب اللجنة.

زيادة القرض الحسن للمعاش التقاعدي في الكويت إلى 15 ضعف

أقرت أيضا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية زيادة القرض الحسن إلى 15 ضعفًا للراتب، والذي كان في السابق 7 أمثال الراتب، كما أعلن ذلك النائب داود معرفي، حيث قال أن اللجنة وافقت بالإجماع على زيادة القرض الحسن للمعاش التقاعدي من 7 أضعاف إلى 15 ضعف الراتب، وأوضح أن السداد أقرته اللجنة بنسب تتراوح بين %10 أو %15 أو %20، أو حسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره، كما جاء في صحيفة “القبس”.

كما أقرت أيضا أن في حالة سداد المديونية فإنه يحق طلب القرض مرة أخرى، شرط أن تكون نسبة السداد %25″.