عبر منصة مظلتي : الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ديسمبر 2023 بالعراق

خلال هذه الساعات، يقوم العديد من المواطنين في العراق بالبحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة ديسمبر 2023. فقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق هذه المعونة للأسر المحتاجة لمواجهة الظروف الصعبة والأوضاع الاقتصادية. ولتسهيل الوصول إليها، قدمت الوزارة رابطًا إلكترونيًا على منصة “مظلتي” للحصول على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية لهذا الشهر من عام 2023.

أسماء مستفيدي الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد المستفيدين في الوجبة الأخيرة، حيث بلغ عددهم 70 ألف شخص من النساء والرجال. تم اختيارهم بعد توفر الشروط المعلنة مسبقًا من قبل الوزارة. ستقوم الرعاية الاجتماعية بتحويل مبالغ مالية للمستفيدين بهدف تحسين ظروف حياتهم المعيشية، خاصةً في ظل تدهور الحالة الاقتصادية في العراق.

كيفية الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

اصبح الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الاخيرة بالعراق أمر سهل، فقط كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” التي أتاحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

انقر على خيار “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

قم بإدخال اسم المحافظة والمعلومات الأخرى المطلوبة.

انقر على أيقونة “تنزيل”.

ستتمكن من الاطلاع على أسماء المستفيدين بكل سهولة.

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية خلال الأيام القادمة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق شروطًا للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، والتي تتمثل في التالي: