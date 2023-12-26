الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي
تداولت الأسئلة ما بين المواقع الإلكترونية عن رابط الاستعلام الرسمي عن برنامج تكافل وكرامة، حيث يعد هذا البرنامج ممن يقدم الدعم والمساعدة للمواطنين الأكثر احتياجا، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أنها شديدة الحرص علي تقديم هذا الدعم وذلك من اجل حياة كريمة بكل مواطن، القدرة علي مواجهه المعيشة الصعبة من خلال هذا الموضوع سنتناول خطوات الاستعلام عن كشوفات أسماء المواطنين الجديدة والاستعلام يكون من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بكل مواطن يستحق معاش تكافل وكرامة التي تضمنتهم برنامج تكافل وكرامة في السطور التالية تابعونا.
رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن الرابط الاستعلام الرسمي عن معاشات تكافل وكرامة، أسماء المواطنين الجديدة الذين شملهم هذا البرنامج حيث يبلغ عدد المواطنين أثنين مليون، مائة وثمانون ألف مواطن يستحق صرف هذا الدعم، من الآن يستطيع المواطنين الاستعلام علي الأسماء الجديدة من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بكل مواطن، سوف نوضح خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تم شملهم من قبل برنامج تكافل وكرامة لصرف هذا المعاش في الخطوات التالية.
كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة
- يرجي الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
- يجب إدخال الرقم القومي للمستحق من قبل برنامج تكافل وكرامة.
- ثم قم بالنقر عي خانة الاستعلام.
- يتم ظهور النتيجة فورا أمامك.
- يتم تحديد نوع بطاقة تكافل وكرامة وأيضا المبلغ الذي سوف يقتضيه المواطن من معاشات تكافل وكرامة.