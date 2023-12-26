وزارة التربية العراقية تُعلن معدلات القبول في الجامعات والمعاهد بعد التعديل الأخيرة 2023 تعرف على الحدود الدنيا للكليات

صرحت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن نتيجة التنسيق الخاصة بجميع الجامعات حيث يعد محورا أساسيا في مستقبل كل طالب وطالبة وأيضا أولياء أمورهم لأنه يعد فاصل هام بالنسبة لهم من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم معدلات القبول في الجامعات العراقية في السطور التالية تابعونا.

خطوات الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية

يرجي الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي ألإلكتروني.

اضغط علي أيقونة الخاصة بالخدمات التعليمية بجميع الأقسام.

ثم قم بالضغط علي خانة خدمات الطلاب.

علي الفور يظهر أمامك علي الشاشة المجموع الخاص بكل جامعة.

من خلال هذا الرباط تستطيع تحميل هذه الملفات والاطلاع عليها في اي وقت.

معدلات القبول في الجامعات العراقية الأحيائي والتطبيقي

يتم القبول بكلية طب الاسنان بجامعة بغداد من مجموع 99.05%، بينما تقبل جامعة بغداد كلية طب الكندي من مجموع 100.5%، علي العلم بانة يتم القبول بكلية الطب جامعة بغداد 100.92%، بينما يتم القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة 98.6%، يتم القبول في كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب 95.33%، بينما يتم القبول بكلية الهندسة قسم ألإلكترونيك والاتصالات 95.83%.

تعرف علي المجمع الكلي القبول في جامعات العراق الأدبي

يتم القبول في كلية التمريض من مجموع 96.33%، وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من 75%، كلية القانون من مجموع 82%، بينما تقبل كلية العلوم قسم الرياضيات من مجموع 74.17%، تقبل جامعة بغداد كلية الاداب من مجموع 50%، بينما يقبل كلية اداب قسم علم نفس مجموع 83%، تقبل كلية التربية من مجموع 83%، بينما تقبل كلية العلوم من مجموع 82.67%.