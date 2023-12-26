epedu.gov.iq لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق

يعد موضوع موعد نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول من اكثر المواضيع تداولا علي مواقع البحث الاجتماعي حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم النتائج مع العلم أن موعدها يكون عقب الإمتحانات مباشرة، بحسب تصريحات رسمية من وزارة التربية والتعليم في دولة العراق، علما بانة سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور التالية.

رابط نتائج السادس إعدادي 2024 موقع نتائجنا

أولا: يرجي الدخول علي موقع نتائجنا.

ثانيا: قم بالضغط علي خانة قسم نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول.

ثالث:علي الفور تظهر أمامك جميع الكشوفات بنتائج أسماء الطلاب.

أخيرا: تستطيع البحث عن الاسم المراد البحث عنه بكل سهولة، ثم اضغط علي زر التحميل وذلك لتحميل هذه الكشوفات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للصف للسادس الإعدادي

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية.

اضغط علي زر نتائج الطلاب.

انقر علي أيقونة نتيجة الصف السادس الإعدادي.

ثم قم بإدخال الإدارة التعلمية التابع لها.

قم بإدخال اسمك، ورقم الامتحاني.

اضغط علي أيقونة الاستعلام.

علي الفور ستعرض أمامك النتيجة الخاصة بك.

مراجعة أوراق امتحانات السادس الاعدادي

فضلاً عن أن الجميع من الطلبة والطالبات ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر، لذلك أوضحنا لكم بعض الطرق التي من خلالها يمكن الحصول على النتائج إلكتروني، دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان، ويكون ذلك عقب الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الإمتحانات بشكل واضح وصحيح.