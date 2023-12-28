“مفيش طلاق تاني خلاص”.. الحكومة تقرر 7 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية 2024

قامت الحكومة المصرية وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل أن يصبح الطلاق بين الزوجين صحيحا وذلك بعد شهدت البلاد الفترة السابقة ارتفاع في نسبة الطلاق لهذا يرغب العديد من الأفراد معرفة هذه الشروط وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا بالإضافة إلي بعض من المعلومات الأخرى.

شروط الطلاق بين الزوجين

تحرص الحكومة المصرية على تقليل نسبة الطلاق في البلاد لذلك قامت وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إتمام الطلاق ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الزوج في كامل وعيك عند النطق بلفظ الطلاق.

يكون الطلاق صحيحا إذا تم من خلال الخلع أو محكمة الأسرة.

يشترط أن يكون الزوجين بلغا السن القانوني وذلك من أجل صحة عقد الزواج مع ضرورة وجود شهود والذي يترتب عليه أن يكون الطلاق صحيحا.

يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية من أصل ثلاث طلقات.

كل طلاق يعتبر طلاق رجعي ما عدا الطلاق الذي يتم بالدخول فهو يعتبر طلاق بائن.

يكون عقد الزواج بين الزوجين باطلا وذلك في حالة وفاة أحد الزوجين.

يكون من حق الزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته بدون أي تفويض منه وذلك إذا قام بطلاقها شفهيا ولكن بشرط أن يكون في مدة لا تتجاوز الستين يوما.

خطوات إثبات الطلاق

يمكن أن يتم إثبات الطلاق بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: