لأصحاب عداد الكهرباء مليون مبروك”.. شركة الكهرباء تقرر رجوع العدادات إلى الشريحة الأولى لتقليل الاستهلاك.. مفاجأ كبيرة للمواطنين

يرغب الكثير من مالكي العدادات الكهربائية التي تعمل بنظام الكارت ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك عن طريق رجوع العداد إلى الشريحة الأولى لهذا قامت وزارة الكهرباء والطاقة الإعلان عن هذه الطريقة وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

رجوع العداد الى الشريحة الأولي

يبحث عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية مسبقة الدفع عن طريقة رجوع العداد إلى الشريحة الأولى لهذا قامت وزارة الكهرباء والطاقة الإعلان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة رجوع العداد إلى الشريحة الأولى موضحة أنه مع بداية كل شهر ميلادي يقوم عداد الكهرباء العودة بصورة تلقائية إلى الشريحة الأولى وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم عودة العداد الكهربائي في بداية الشهر إلى الشريحة الأولى مرة أخرى إلى أن المواطن لم يعمل على ضبط كل من الساعه والتاريخ بالعداد وأكدت الوزارة على المواطنين إلى ضرورة شحن كارت العداد والقيام بضبط كل من الوقت والتاريخ.

فرق سعر الشرائح

يريد الكثير من مالكي العدادات الكهربائية التي تعمل بنظام الكارت معرفة فرق سعر الشرائح الكهربائية، الأمر الذي جعل وزارة الكهرباء والطاقة توضيح هذا الفرق والذي جاء على النحو التالي: