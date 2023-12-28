“عبر مظلتي”.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة جميع المحافظات عبر وزارة العمل العراقية

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق على تقديم المساعدة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمعدوم وذلك من خلال برامج الدعم المختلفة والتي يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم هذه البرامج التي يستفاد منها عدد كبير من الاشخاص الذين يتساءلون عن كيفية معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمواطني دولة العراق المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يدخل المواطن على موقع وزارة العمل العراقية أو الضغط على منصة مظلتي.

يدخل المواطن كل من الاسم ورقم الهوية الوطنية.

يقوم المواطن تحديد كل من الدفعة والوجبة.

يقوم المواطن النقر على زر استعلام.

يحمل المواطن بعد ذلك الكشوفات.

يقوم المواطن البحث عن اسمه في كشف الأسماء الظاهر أمامه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والتي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط ما يلي: