اجازات مش بتخلص”.. إجازات شهر يناير 2024 الرسمية للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.. افرح وهيص

مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد ينتظر كافة العاملين بكل من القطاع العام والخاص أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن إجازات شهر يناير 2024 وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي يتم تطبيقه على العاملين بالقطاع الحكومي والخاص لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الإجازات إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

إجازات شهر يناير 2024

يرغب عدد كبير من الموظفين في القطاع العام والخاص معرفة الإجازات التي سوف يحصلون عليها خلال شهر يناير للعام الميلادي الجديد 2024 حيث أوضحت الحكومة المصرية أن إجازات شهر يناير 2024 جاءت وفقا لقانون العمل كما يلي:

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 إجازة بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.

اجازات عام 2024

قامت الحكومة المصرية الإعلان عن جدول اجازات عام 2024 والذي جاء كما يلي: