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*اجازات مش بتخلص”.. إجازات شهر يناير 2024 الرسمية للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.. افرح وهيص
مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد ينتظر كافة العاملين بكل من القطاع العام والخاص أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن إجازات شهر يناير 2024 وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي يتم تطبيقه على العاملين بالقطاع الحكومي والخاص لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الإجازات إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
إجازات شهر يناير 2024
يرغب عدد كبير من الموظفين في القطاع العام والخاص معرفة الإجازات التي سوف يحصلون عليها خلال شهر يناير للعام الميلادي الجديد 2024 حيث أوضحت الحكومة المصرية أن إجازات شهر يناير 2024 جاءت وفقا لقانون العمل كما يلي:
- يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 إجازة بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.
اجازات عام 2024
قامت الحكومة المصرية الإعلان عن جدول اجازات عام 2024 والذي جاء كما يلي:
- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير
- إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير
- إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من يوم الأربعاء الموافق يوم 10 من أبريل وتنتهي يوم 12 من أبريل
- يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024 إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
- يوم الأربعاء الموافق يوم واحد من شهر مايو 2024 بمناسبة عيد العمال.
- إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو
- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 17 من شهر يونيو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يونيو
- يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة بمناسبة ثورة يونيو.
- إجازة عيد رأس السنة الهجرية الموافق يوم الاثنين الثامن من شهر يوليو
- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 من شهر يوليو
- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 بمناسبة ثورة 23 يوليو
- يوم الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر 2024 إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر.