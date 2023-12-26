اعلان اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة moi.gov.iq موقع وزارة الداخلية العراقية

يعد موضوع نقل النفوس الوجبة الجديدة في دولة العراق من اهم الأسئلة وأيضا يبحث عنه الكثير من المواطنين، حيث صرحت وزارة الداخلية عن الخطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس، ذلك لأنه يوجد الكثير من المواطنين يريدون تغيير أسمائهم في بطاقات الهوية الخاصة بهم، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في السطور التالية.

تعرف علي طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس

يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية الإلكتروني.

قم بالضغط علي أيقونة الخدمات ألإلكترونية.

ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة كما موضح أمامك علي الشاشة.

اضغط علي خانة الاستعلام.

علي الفور يظهر أمامك كشوفات التي يوجد بها أسماء نقل النفوس 2024,

ماهي شروط نقل النفوس في العراق

يشترط علي المواطن أن يكون حامل للجنسية العراقية.

يجب علي المواطن أن يكو ن مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

ينبغي علي من يريد نقل النفوس أن يتجاوز سنة 18 عاما.

يجب علية أن يقدم مستندا من الجهة التابعة له و إذا كان عاملا فمن جهة العمل ، اذا كان دارسا فمن الشئون الدراسية وغيرها.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس