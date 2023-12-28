“عشان لو متعرفش”.. الحكومة تعلن عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء.. 3 عقوبات في انتظار المواطنين وفق القانون

قام قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 الذي اقرة مجلس النواب الفترة الأخيرة توضيح عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء التي وردت في المادة رقم 10 من القانون لهذا يرغب الكثير من المواطنين معرفة هذه العقوبات وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء 2023

فرضت المادة رقم 10 من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 ثلاث عقوبات على من لم يتقدم بطلب التصالح أو من تم رفض طلبة وهذه العقوبات تمثلت في الآتي:

منع توصيل المرافق للعقار المخالف.

إذا كان المواطن قام بتوصيل الموافق بالفعل فإنه يتم حرمانه من أي وجه من أوجه الدعم ويتم محاسبته على ما تم استهلاكه بسعر التكلفة.

عدم اتخاذ أي إجراء من أجل تسجيل العقار.

نص المادة رقم 10 من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023

يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية عن ما نصت عليه المادة رقم 10 من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث أوضحت الحكومة المصرية أن المادة العاشرة من القانون ألزمت الجهة الإدارية المختصة أن تعلم الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتحسين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور القرار وذلك من اجل اتخاذ ما يلزم في شأنها واوضحت المادة أنه يجوز للمتصالح أن يتقدم بشكل منفرد لهذه الجهات مع تقديم ما يثبت بقبول التصالح، كما حدت المادة أيضا عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء الجديدة وفقا لما ذكرناه في الأعلى.