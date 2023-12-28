“الأسعار الجديدة”.. الحكومة تعلن جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 المنزلية والتجارية يتم تطبيقها شهر يناير القادم

تدرس الحكومة المصرية هذه الفترة خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يرغبون معرفة جدول أسعار شرائح الكهرباء الجديد الخاص بعام 2024 والذي سوف يتم تطبيقه بداية من شهر يناير القادم لهذا أعلنت الحكومة المصرية هذا الجدول وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

جدول أسعار الكهرباء الجديد 2024

أوضحت الحكومة المصرية جدول أسعار الكهرباء الجديد والذي سوف يتم العمل به بداية من شهر يناير 2024 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الشريحة الأولي والتي تبدأ من صفر إلى 100 كيلو وات هو 65 قرش.

سعر الشريحة الثانية والتي تبدأ من صفر إلى 250 كيلو وات هو 120 قرشا.

سعر الشريحة الثالثة والتي تبدأ من صفر حتى 600 كيلو وات هو 140 قرشا.

سعر الشريحة الرابعة والتي تبدأ من 601 حتى 1000 كيلو وات هو 155 قرشا.

سعر الشريحة الخامسة والتي تكون أكثر من 1000 كيلو وات هو 160 قرشا.

تقليل استهلاك الكهرباء

يستطيع مواطني جمهورية مصر العربية تقليل استهلاك الكهرباء وخاصة مع ارتفاع سعر الشرائح الكهربائية من خلال القيام بهذه التعليمات والتي تتمثل في الآتي: