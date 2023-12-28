العداد هيتشال وهتدفع غرامة”.. شركة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسحب العداد في هذه الحالات.. متجيش تقول معرفش

قامت وزارة الكهرباء والطاقة تحذير المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية قديمة من فعل بعض الأمور وذلك حتى لا يتم سحب العداد منهم أو فصل التيار الكهربائي الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين يرغبون معرفة هذه الأمور وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

حالات فصل التيار الكهربائي وسحب العداد من المواطنين

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين المالكين للعدادات الكهربائية القديمة أن هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي وسحب العداد ومن أهم هذه الحالات ما يلي:

تقوم شركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المواطن وذلك في حالة وجود اتصالات غير مرخصة بالعداد تعمل على تقصير العداد أو سرقة التيار الكهربائي.

يتم فصل التيار الكهربائي عن المواطن وذلك إذا لم يقم المواطن تسديد الفواتير الخاصة بالكهرباء الشهرية والامتناع عن سدادها .

يفصل التيار الكهربائي عن المواطن إذا قام المواطن تلف العداد بصورة متعمدة ولم يقوم الابلاغ عن ذلك للجهات المختصة.

يسحب العداد الكهربائي عن المواطن أو فصل التيار الكهربائي عنه وذلك في حالة تجاهل المواطن تسجيل قراءة العداد لمدة شهرين متتالين.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

يستطيع المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تطبيق بعض الأمور والتي تتمثل في الآتي: