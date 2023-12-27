سجل بسرعة مفيش وقت”.. التسجيل في منحة 1000 جنية العمالة الغير منتظمة من وزارة القوي العاملة تعرف على الشروط 

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرارا بصرف منحة العماله الغير منتظمه للمواطنين الذين ليس لديهم عمل منتظم لهذا يتساءل عدد كبير من العاملين الغير منتظمين عن كيفية التسجيل في 1000 جنية منحة العمالة الغير منتظمة وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

التسجيل في 1000 جنية منحة العمالة الغير منتظمة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لمواطني جمهورية مصر العربية الذين ليس لديهم دخل ثابت إمكانية التسجيل في 1000 جنية منحة العمالة الغير منتظمة الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن في البداية على الرابط الخاص للعمالة الغير منتظمة وذلك عن طريق النقر على هذا الرابط [email protected] .

. في حاله عدم امتلاك المواطن حساب على الموقع فإنه يقوم بإنشاء حساب جديد.

يدخل المواطن بعد ذلك كافة المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في كل من الرقم القومى، العنوان، رقم الهاتف، و برنت تأمينات.

في النهاية يقوم المواطن الضغط على أيقونة حفظ.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يتساءل الكثير من المواطنين عن الرابط الإلكتروني الذي يستطيع من خلاله التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، الأمر الذي جعل وزارة التضامن الاجتماعي توضح أن هذا الرابط الإلكتروني هو الآتي [email protected].

الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطنين الراغبين التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة إحضارها وهذه الأوراق تتمثل في الآتي: