صرف منحة 1000 جنيه فوراً”.. حقيقة صرف منحة البريد المصري لاصحاب البطاقات الشخصية هيئة البريد المصرية توضح الحقيقة وتحسم الجدل

تداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الفترة السابقة خبر يفيد قيام هيئة البريد المصري بصرف 1000 جنيه مصري للمواطنين حاملي البطاقات الشخصية، لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتحدث عنها خلال مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

حقيقة منحة البريد المصري

يتساءل عدد كبير من مالكي بطاقات الرقم القومي عن حقيقة منحة البريد المصري وذلك بعد أن انتشر الفترة السابقة خبر قيام هيئة البريد المصري منح أصحاب البطاقات مبلغ 1000 جنية مصري على بعض منصات التواصل الاجتماعي لهذا قام مجلس الوزراء الإعلان عن أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس خبر حقيقي وما هو إلا مجرد شائعات يتداولها البعض وأن الهيئة الخاصة بالبريد المصري لم تقوم بإصدار أي قرارات في هذا الوقت موضحا إلى أنه في حالة إصدار مثل هذا القرار فإن الهيئة هي من تقوم بالإفصاح عن ذلك.

خدمات هيئة البريد المصري

أوضحت هيئة البريد المصري الخدمات التي يقوم بها البريد المصري والتي جاءت على النحو التالي:

يستطيع أصحاب المعاشات عن طريقة صرف المعاشات الخاصة بهم شهريا.

يوفر للمواطن إمكانية فتح حساب بنكي والقيام بإجراء العمليات المالية الأساسية.

يستخدم المواطن البريد المصري في إرسال واستقبال الأموال من داخل وخارج البلاد.

يمكن استخدامه في إرسال كل من الرسائل والمستندات في اسرع وقت وبشكل أمن.

يستطيع المواطن بواسطة البريد المصري إرسال الطرود بصورة آمنة.

يستطيع المواطن من خلاله شحن وتوصيل البضائع والأوراق الخاصة بالمواطنين.

يمكن للمواطنين من خلاله الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية.

فروع البريد المصري

كشفت هيئة البريد المصري عن الفروع الخاصة بها والتي تنتشر في كافة محافظات جمهورية مصر العربية والتي يبلغ عددها 4400 فرع وهذا بعد أن تساءل الكثير من المواطنين عن عدد الفروع التي يمتلكها البريد المصري.