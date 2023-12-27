لأصحاب السيارات هيتخرب بيتك !!”.. التموين تقرر إيقاف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة ..لو عندك عربية متندمش

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إيصال الدعم لمن يستحقة من المواطنبن لهذا اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفترة الأخيرة إيقاف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة لنحو نصف مليون مواطن لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على هذا الامر إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

إيقاف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة

قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن إيقاف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة لعدد من المواطنين وأكد سيادته علي أن هذا القرار لا ينطبق علي السيارات التي تندرج ضمن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في يناير 2021 موكدا على أن السيارات الجديدة التي سوف يتم استبدالها في إطار المبادرة لن يتم إدراجها ضمن قواعد استبعاد الدعم.

أسباب إيقاف بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين غير امتلاك سيارة حديثة ومن هذه الأسباب ما يلي:

قيام الأسرة دفع ضرائب تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه.

في حاله امتلاك الأسرة أرض زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة.

في حاله تجاوز الدخل الشهري الذي تحصل عليه الاسرة عن 9600 جنيه.

إذا تجاوز استهلاك الأسرة للكهرباء 650 كيلو وات بقيمة 800 جنيه شهرياً.

في حاله عدم قيام الأسرة صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

إذا قامت الأسرة دفع مصاريف أبنائها التعليمية مبلغ تجاوز 20 ألف جنيه.

اسعار السلع الغذائية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع الغذائية المنافذ التموينية والتي جاءت كما يلي: