إوعا تعمل كدا تاني!!”.. شركة الكهرباء تحذر المواطنين من 5 مخاطر تهدد حياتك يجب تجنبها فوراً

قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر الإعلان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الكابلات الكهربائية المكشوفة قد تعرض حياة المواطنين للخطر لهذا حذرت المواطنين من الاقتراب من هذه الكابلات، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الأمر إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

مخاطر الاقتراب من الكابلات الكهربائية المكشوفة

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الكابلات الكهربائية المكشوفة تسبب خمس مخاطر رئيسية وهما كالاتي:

إصابة الأطفال بالصعق وذلك أثناء لعبهم بجانب هذه الكابلات أو الاقتراب منها.

انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة التي توجد بها الكابلات.

نشوب حرائق شديدة في المكان وذلك إذا تعرضت لدرجة حرارة عالية أو لامست مواد قابلة للاشتعال.

حدوث حوادث تصادم عند الاصطدام بها.

الإصابة بصدمة كهربائية تؤدي للقتل وذلك في حالة لمس الشخص هذه الكابلات بشكل مباشر وكان ترددها عالي.

اعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين من الاقتراب من الكابلات الكهربائية المكشوفة واتخاذ كافة احتياطات السلامة وإبلاغ الشركة مباشرة في حاله وجود أي كابلات مكشوفة وذلك عن طريق الحسابات الرسمية الخاصة بالشركة القابضة للكهرباء ونبهت الشركة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بهذة التعليمات وعدم التهاون بها وذلك حفاظا على سلامتهم.

إرشادات ترشيد استهلاك الكهرباء

يجب على المواطنين الالتزام بهذه الإرشادات من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتي تتمثل في الآتي: