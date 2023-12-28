“هتصرف ليك وعيالك”.. وزارة التموين تعلن خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 عبر بوابة مصر digital.gov.eg

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض فئات المجتمع المصري من حاملي البطاقات التموينية إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الأمر الذي جعل العديد من المواطنين المالكين لبطاقات التموين يرغبون معرفة هذه الفئات وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يتساءل عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية عن طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن أنه يستطيع المواطنين إضافة المواليد على البطاقة التموينية بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية.

يقوم المواطن بعد ذلك النقر على أيقونة التموين.

يختار المواطن خيار إضافة أطفال غير مسجلين في بطاقة التموين وذلك من بين الاختيارات المتاحة.

يكتب المواطن كل من كلمة المرور ورقم الهاتف الخاص به.

يدخل المواطن بعد ذلك اسم الأم في الخانة المحددة لذلك.

يقوم المواطن النقر على خانة إضافة أفراد عائلتي وذلك من اجل اضافة الأفراد الغير مقيدين في بطاقة التموين.

يدخل المواطن بعد ذلك اسم المولود الذي يرغب إضافته على بطاقة التموين.

يقوم المواطن كتابة الرقم القومي الخاص بالمولود والذي يوجد في شهادة الميلاد.

في النهاية يقوم المواطن كتابة كل من نسب المولود ونوعه.

الفئات المسموح لها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات التي يسمح لها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهذه الفئات تمثلت في الآتي: