«كام يوم وهتقبض بزيادة».. موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الأخيرة 2024 وكافة تفاصيل زيادة المعاشات السنوية

موعد صرف معاشات يناير أكثر ما يهتم به العديد من أصحاب المعاشات حيث قام المجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في عام 2024 لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش معرفة موعد صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا التقرير بالإضافة إلى كافة التفاصيل عن زيادة المعاشات السنوية.

موعد صرف معاشات يناير بالزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة وذلك بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن زيادة الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر يناير 2024، حيث أوضحت الهيئة أنه سيتم بدء صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها المجلس من يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يناير 2024 موضحة إلى أن عملية الصرف سوف تستمر لمدة ستة أيام على أن تنتهي يوم السبت الموافق السادس من شهر يناير 2024.

زيادة المعاشات السنوية

أوضحت الحكومة المصرية أن المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023 تنص على زيادة المعاشات بنسبة 15% تصرف في شهر يوليو من كل عام وعلى هذا يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاص بهم بالزيادة الجديدة يوم 1 يوليو 2024 المقبل.

كما قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإعلان عن أنه سوف يتم بدء صرف معاشات شهر يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 مشيرة إلى أن عملية الصرف سوف تستمر لمدة ستة أيام لتنتهي يوم السبت الموافق السادس من يناير 2024، وأكدت الحكومة المصرية أن قانون المعاشات والتأمينات يشمل زيادة سنوية تبلغ نسبتها 15% على قيمة المعاش على أن يتم صرف هذه الزيادة في شهر يوليو من كل عام.