«اجازات مدفوعة الأجر؟».. تعرف على الاجازات الرسمية في 2024 وجدول الإجازات يشمل 121 يوماً في انتظار الموظفين والعاملين

أول ما يشغل بال العاملين بالدولة والطلاب مع ابتداء عام ميلادي جديد هو معرفة الإجازات التي سوف يحصلون عليها خلال العام الجديد وذلك من أجل الشعور ببعض الراحة من تعب وضغط العمل والدراسة لهذا يرغب عدد كبير من الطلاب والعاملين بالدولة معرفة جدول الإجازات الرسمية 2024 لهذا قامت الحكومة المصرية الإعلان عن هذا الجدول وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير.

الاجازات الرسمية في 2024

يرغب عدد من الموظفين والطلاب في معرفة الإجازات الرسمية 2024 الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تقوم بالإعلان عن أن عدد الإجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها المواطنين خلال عام 2024 سبعة عشر يوماً بالإضافة الى يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع التي يصل عددها 121 وعلى ذلك فإن مجموع أيام الإجازات التي سيحصل عليها المواطنين في عام 2024 هو مائة أحدى وعشرين يوما.

وأعلنت الحكومة المصرية أن اجازات عام 2024 تشمل كل من عيد الميلاد المجيد، وثورة يناير، وعيد الفطر، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وشم النسيم، وعيد الأضحى، وثورة يونيو، وعيد رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وثورة 23 يوليو، وانتصارات أكتوبر.

وأوضحت الحكومة إلى أن إجازات عام 2024 سوف تبدأ من اليوم السابع من شهر يناير الذي يوافق عيد الميلاد المجيد.

جدول الاجازات الرسمية 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن جدول الإجازات الرسمية خلال عام 2024 والذي جاء على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير

إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من يوم الأربعاء الموافق يوم 10 من أبريل وتنتهي يوم 12 من أبريل

يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق يوم واحد من شهر مايو 2024 بمناسبة عيد العمال.

إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو

إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 17 من شهر يونيو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يونيو

يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يونيو 2024 بمناسبة ثورة يونيو.

إجازة عيد رأس السنة الهجرية الموافق يوم الاثنين الثامن من شهر يوليو

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 من شهر يوليو

يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو 2024 بمناسبة ثورة 23 يوليو

إجازة انتصارات أكتوبر 1973 يوم الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر.

9 إجازات رسمية في يناير 2024