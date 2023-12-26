النور مش هيقطع تاني .. موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر

بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويله واستمرار الانقطاع لفترات تتجاوز الساعتين في اليوم في عدد من المناطق، وهو ما يشكل أزمة لبعض المواطنين في ممارسة حياتهم وأعمالهم وتشكل عبأ على كل المواطنين، ولذلك تتواجد العديد من التساؤلات منهم لمعرفة ميعاد حل تلك الأزمة، والتوقف عن استمرار انقطاع الكهرباء كما في السابق، ولكن يبدو أن تلك الأزمة أوشكت على الانتهاء، وسوف تنتهي تلك الأزمة وتنتهي خطة الدولة في تخفيف الأحمال في تلك الشهور الأخيرة.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

قام المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتصريح من خلال التليفزيون، عن أن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر غير محدد بعد، ولكن هناك بعض الاجتماعات والمشاورات و مباحثات تتم حالياً بين الجهات المختصة بخصوص ما يتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، وصرح أنه بمجرد الانتهاء من تلك المشاورات وتكوين المعلومات المتكاملة بخصوص انتهاء تلك الأزمة سوف يتم سيتم الإعلان عنها للمواطنين.

ما هي مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في مصر ؟

تختلف مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في مصر وتختلف المدة التي ينقطع فيها والتي تتراوح بين الساعه والساعتين بشكل يومي، ويتم تحديد انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال في المناطق من قبل كل محافظة، ويتم نشر جدول من خلال المحافظة بالمواعيد الانقطاع المقررة، لكي يكون هناك سابق معرفة بميعاد الانقطاع في المنطقة حتى يأخذ المواطن احتياطاته في فترة الانقطاع.

أسباب تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي في مصر

أهم سبب في تخفيف الأحمال هو زيادة حجم استهلاك المواطنين في مصر للغاز الطبيعي بشكل كبير بالمقارنة بكل السنوات الماضيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالمقارنة بالفصول الماضية، ولذلك قد تم زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة فلجأت الدولة لحل تخفيف الأحمال.