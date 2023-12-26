منصة مظلتي لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين المتقدمين لطلب الرعاية الاجتماعية حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن قوائم أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال استخدام منصة مظلتي الإلكترونية بكل سهولة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال الكثير من التفاصيل والمعلومات المهمة حول كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

منصة مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

منصة مظلتي الإلكترونية هي منصة تتبع لوزارة العمل العراقية، ويعرف عنها سعيها الدائم لتقديم المساعدات والدعم المادي للأسر العراقية الفقيرة لتحسين مستوى معيشتها وزيادة دخلها، كما قد أعلنت وزارة العمل عن إمكانية الاستعلام عن أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي وبطريقة بسيطة للغاية، وذلك من خلال القيام بما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم انقر فوق زر “استعلام”.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية واضغط عليها.

الآن قم بتسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة منك مثل اسمك الثلاثي واسم محافظتك، ثم اضغط على زر “بحث”.

أخيراً ستظهر على الشاشة قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

هناك بعض الشروط التي يجب على المواطنين تحقيقها ليتم قبول أسمائهم في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي: