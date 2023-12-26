مش هيبقى فيه حد عاطل في مصر .. مسابقة التربية والتعليم 2024 والشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم
شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مصر
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن فتح باب التقديم لكل الراغبين في التقديم على المسابقة الجديدة من الوزراة في 2024، ولذلك هناك الكثير من المعلمين يريدون معرفة خطوات التقديم وشروط القبول المرفقة وأيضاً موعد التقديم على المسابقة التي يتم فيها تعيين المعلمين.
مسابقة الـ 30 ألف معلم في التربية والتعليم 2024
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن فتح باب التقديم للمعلمين التي ترغب في المشاركة في مسابقة التربية والتعليم 2024، التي يتم فيها تعيين 30 ألف معلم للدفعة الثالثة، في خلال شهر يناير القادم 2024، كما أن وزارة التربية والتعليم أشارت أنه سيتم الإعلان عن مسابقتين من أجل تعيين المعلمين في العام الجديد، على أن تكون المسابقة الأولى في شهر يناير، والهدف من هذه المسابقة هو تعيين حوالي 11 ألف و 114 معلم مساعد فصل، و18 ألف و 886 معلم مساعد مادة.
مسابقة الـ 30 ألف معلم للتربية والتعليم في يونيو
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتصريح عن استكمال مسابقة تعيين المعلمين، على أن تكون هناك مسابقة جديدة سوف يتم الإعلان عنها في شهر يونيو القادم 2024 بمسابقة جديدة في شهر يونيو القادم 2024، ومن خلال المسابقة يتم تعيين حوالي 23 ألف و232 معلم مساعد ومعلم مساعد مادة، على أن يكون العدد التي تم تعيينه في المسابقتين التابعين لوزارة التربية والتعليم في يناير ويونيو حوالي 53 ألف و232 معلم.
شروط الفوز في مسابقة التربية والتعليم 2024
- شرط أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 40 عام من تاريخ نشر إعلان المسابقة.
- شرط أن يكون المتقدم صاحب جنسية مصرية.
- شرط التقديم في المحافظة التي يكون تابع لها المتقدم.
- شرط أن تكون سمعة المتقدم جيدة وحسن السير والسلوك.
- شرط أن يقوم المتقدم باجتياز كل الامتحانات التي أقرتها الوزارة للفوز بتلك المسابقة والوظيفة.
- شرط أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة.
- شرط أن يكون المتقدم ليس له سوابق أو سبق وتم الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف.