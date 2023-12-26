البطل هياخد مبلغ كبير اوي .. جوائز كأس السوبر المصري 2023 .. كم سيحصل البطل وصاحب المركز الأخير؟

يتسائل كل متابعي ومحبي الكرة المصرية بخصوص قيمة جوائز كأس السوبر المصري 2023، وهي البطولة التي تقام في الإمارات حالياً وكانت بدايتها أمس الاثنين 25 ديسمبر وتستمر حتى 28 ديسمبر الحالي وتشارك في تلك البطولة أربعة أندية مصرية وذلك لأول مره لأن في البطولات السابقة كانت تقام بين بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر فقط.

كأس السوبر المصري 2023

يقوم بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري أربعة من الأندية المصرية، وهم النادي الأهلي بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر ونادي بيراميدز وصيف الدوري ووصيف كأس مصر ونادي سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة المصرية ونادي مودرن فيوتشر وهو الحاصل على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، كل فريقين من الأربعة سوف يتواجه في الدور نصف النهائي، ومن بعدها يتواجهون في المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

قيمة الجوائز المالية في كأس السوبر المصري 2023

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان في مؤتمر صحفي عن قيمة الجوائز المالية لكأس السوبر المصري في نسخته الجديدة، وتلك الجوائز كالآتي:

جائزة بطل الكأس المصري سوف تكون 250 ألف دولار أمريكي.

جائزة الوصيف في البطولة سوف تكون 125 ألف دولار أمريكي.

جائزة صاحب المركز الثالث في البطولة سوف تكون 75 ألف دولار أمريكي.

جائزة صاحب المركز الرابع ف البطولة سوف تكون 50 ألف دولار أمريكي.

جدول مباريات بطولة كأس السوبر المصري

لقد بدأت مواجهات بطولة كأس السوبر المصري 2023 منذ أمس الاثنين 25 ديسمبر بمباراتين في دور نصف النهائي المباراة الأولي كانت بين نادي مودرن فيوتشر ضد بيراميدز عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والمباراة الثانية كانت بين النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والناديين الفائزين منهم على موعد مع المواجهة في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس القادم 28 ديسمبر 2023.