هل نزلت اليوم رواتب المتقاعدين في مصرف الوافدين بالزيادة الجديدة؟

يبحث العديد من المواطنين عبر حساباتهم الآن عن رواتب المتقاعدين في مصرف الوافدين هل نزلت بالفعل؟، فاليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر ديسمبر 2023 هو الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين فيه وفقًا لما أشارت إليه الحكومة العراقية على صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام.

رواتب المتقاعدين في مصرف الوافدين هل نزلت؟

اليوم بالفعل هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في مصرف الوافدين التابع لمملكة العراق، ومن المقرر نزول زيادة اليوم على الرواتب وبذلك يصبح إجمالي المبلغ 500 ألف دينار عراقي وتم إضافة هذه الزيادة من أجل توفير حياة كرمة لكافة المواطنين بالعراق تحديدًا الفئات المستحقة والمتوافر بها شروط استحقاق الحصول على راتب التقاعد.

والتي من ضمنها أن يكون المواطن من أصل وجنسية عراقية، وألا يزيد سن المتقاعد عن ستون عامًا، ومن اهم الشروط الموضوعة أن يكون المتقدم موظف فترة تتجاوز 20 عام لكي يتمكن من الحصول على معاشات التقاعد، ولابد وأن يكون للمواطن حساب بنكي خاص به بحيث يتم نزول الدفعات المالية عليه.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

ويمكن الآن بكل سهولة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في مصرف الوافدين والتي جاءت خطواتها على النحو التالي: