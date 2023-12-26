أحمي بلادك|.. إليك رابط التقديم على استماره التطوع جهاز مكافحه الارهاب عام 2023 وما هي الشروط المطلوبة؟

في العصر الحالي، يكتسب العمل التطوعي في مجال مكافحة الإرهاب أهمية فائقة، حيث يتطلع العديد إلى الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي، يتناول هذا المقال بشمولية جميع جوانب استمارة التطوع لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي لعام 2023، بدءًا من الرابط ومواعيد التقديم، وصولًا إلى الشروط والوثائق المطلوبة.

موعد استمارة التطوع جهاز مكافحة الإرهاب

للراغبين في التقديم، ينبغي عليهم في البداية معرفة رابط استمارة التطوع لجهاز مكافحة الإرهاب، وسيتاح التقديم اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا غدٍ، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، ويمتد حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 28 ديسمبر 2023.

كما يمكن الوصول إلى الاستمارة عبر بوابة أور الإلكترونية، وستكون متاحة أيضًا عبر حسابات جهاز مكافحة الإرهاب على منصات التواصل.

شروط التقديم على جهاز مكافحة الارهاب

للراغبين في التقديم على استمارة التطوع لجهاز مكافحة الإرهاب، يتوجب توافر بعض الشروط:

1. يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وأن يكون أبواه عراقيين.

2. ينبغي أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وأن لا يتجاوز 30 سنة.

3. يجب أن يتسم المتقدم بحسن السمعة والسلوك.

4. يتعين على المتقدم أن يتفق مع شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.

5. يجب أن لا تكون هناك أحكام بحق المتقدم في جرائم جنائية، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب، المخدرات، أو الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على أمن الدولة.

6. يتطلب التقديم حصول المتقدم على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

وثائق مطلوبة للتقديم على جهاز مكافحة الإرهاب

للتقديم على استمارة التطوع لجهاز مكافحة الإرهاب، يتوجب على المتقدمين تقديم الوثائق التالية:

1. نسخة واضحة من الهوية الوطنية العراقية.

2. نسخة من شهادة الجنسية التي تثبت جنسية المتقدم العراقية.

3. شهادة الميلاد لتأكيد تاريخ ومكان الميلاد.

4. شهادة الدراسة الابتدائية أو أي مؤهل دراسي أعلى حسب التحصيل العلمي للمتقدم.

5. تأكيد خلو سجل المتقدم من الجرائم الجنائية أو الجنح المخلة بالشرف.

6. شهادات اللياقة البدنية والصحية إذا كانت متوفرة، لإثبات اللياقة البدنية والصحية للمتقدم.

إرسال الطلب والإجراءات النهائية

بعد تحضير جميع الوثائق وملء استمارة التطوع لجهاز مكافحة الإرهاب، ينبغي الانتباه إلى مرحلة إرسال الطلب، كما يحق للمتقدمين إجراء التعديلات الضرورية على بياناتهم قبل الإرسال النهائي.

ويُشدد على أن جهاز مكافحة الإرهاب سيُحدد مواعيد فتح وإغلاق الاستمارة، وهو المسؤول الرسمي عن الإعلان عن اكتمال العدد المطلوب للمتقدمين.