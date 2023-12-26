“زيادة 100 ألف دينار على الراتب” الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق مصرف الرافدين

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن بدء صرف رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، حيث إن رواتب هذا الشهر تأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي صدق عليها مجلس الوزراء، وهي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف دينار عراقي، يتم الحصول عليها من مصرف الرافدين الذي يعد أشهر البنوك العراقية، وهو مخصص لصرف جميع الرواتب الخاصة بالتقاعد في العراق، ولذلك سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الرواتب بالزيادة الجديدة، لكي يتعرف عليها الجميع.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2023

وفي نفس السياق، أكدت وزارة المالية العراقية، بأن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 26 من كل شهر ميلادي، حيث إن هذا الشهر وافقت عمليات الصرف يوم 26 من شهر ديسمبر 2023، وجاءت بقيمة الزيادة المؤهل صرفها لجميع المتقاعدين في العراق، هذا وأنه في حالة وجود زيادة جديدة، سيتم الإعلان عنها مباشرة من أجل أن يتمكن الجميع من التعرف عليها.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-