بشرى ساره من الحكومة وزيادات في المعاش .. موعد صرف معاشات يناير 2024

مع اقتراب العام الجديد واقتراب شهر يناير يتساءل ويبحث العديد من أصحاب المعاشات عبر الإنترنت عن ميعاد صرف معاشات يناير 2024، وهو من أجل معرفة ميعاد صرف مستحقاتهم الشهرية في بداية العام الجديد 2024، بالإضافة إلى الزيادات التي قامت الدولة بالإعلان عنها في يناير.

ميعاد صرف معاشات يناير 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف عن ميعاد صرف معاشات يناير 2024، وقالت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ عملية الصرف من بداية شهر يناير يوم الإثنين القادم 1 يناير 2024 وتستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام متتالية.

الأماكن التي يمكن من خلالها صرف معاشات يناير 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن إمكانية صرف المعاشات عن طريق ماكينات الصرف الآلي ويمكن صرف المعاش من منافذ البريد المصري، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بشركات الاتصالات.

زيادة قيمة المعاشات 2024

لقد صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة قيمة الحد الأدنى للمعاشات، ثم قام اللواء جمال عوض بالإعلان عن الميعاد المقرر لتلك الزيادة، مؤكداً سيادته على أنه سوف يتم تطبيقها منذ الأول من يناير 2024، على أن تكون الزيادة قيمتها 195 جنيه كحد أدنى للمعاشات، وتكون قيمة الحد الأقصى 1400 جنيه مصري.

زيادة قيمة الحد الأدنى للمعاشات 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإتاحة إمكانية الاستعلام عن المعاشات بزيادة القيمة المالية الجديدة بعد رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، ويكون ذلك الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إقرار اللواء جمال عوض برفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات والتي كانت 1105 وسوف تصبح 1300 جنيه، وأيضاً ارتفاع قيمة الحد الأقصى للمعاشات والتي كانت 8720 جنيه وأصبحت 10080 جنيه بعد الزيادة.