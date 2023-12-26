“هتقبض 12 باكو“ رابط التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024 في مختلف التخصصات.. قدم بسرعة

تسعى وزارة الشباب والرياضة برئاسة وزير الرياضة والشباب “الدكتور أشرف صبحي”، على تقديم فرص عمل للشباب، حيث تم التنسيق، لإقامة اتفاقيات مع مؤسسات وشركات تابعة للقطاع الخاص، وذلك من أجل توفير وظائف عمل للشباب وخاصة في ظل المعاناة بالنسبة لعدد كبير للغاية من الشباب الذين يعانون من البطالة وعدم توافر عمل مناسب مما جعلهم يبحثون عن أي عمل يمكن القيام به لكسب المال، وحرصا من الدولة في الحفاظ على شبابها تقدم فرص عمل مميزة وبرواتب مجزية.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

أبرمت وزارة الشباب والرياضة العديد من الاتفاقيات والشراكات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص حتى يتم توفير فرص عمل للشباب من الجنسين للعمل بكبري الشركات والهيئات بالقطاع الخاص.

تعليمات وزارة الرياضة والشباب

بناءاً على تعليمات وزير الرياضة والشباب “الدكتور أشرف صبحي” پشأن ما يجب توفيرها من فرص عمل للشباب أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية ( الإدارة المركزية لتمكين الشباب) التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن إبرام اتفاقيات عديدة مع شركة مايكروسوفت، ومبادرة توظيف مصر، ومؤسسة كير مصر حتى يتم توفير وظائف عمل في مجال الشحن ،والتوكيلات التجارية.

شروط التقديم في وظائف وزارة الشباب

سائقي سيارات نقل تريلات.

متوفرة في جميع محافظات الجمهورية.

العمر لايزيد عن 50 عاماً.

الحصول على تأمين صحي خاص

الحصول أيضاً على تأمين اجتماعي.

مرتب يصل الي 12000 جنيه في الشهر.

رابط التقديم على وظائف وزارة الشباب

يمكن التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على هذا الرابط وملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح، كما التواصل واتساب عبر الآتي 01275181875 او عن0106949909.