موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم في دوري روشن والقناة الناقلة اللقاء وترددها

البحث قائم في الساعات الحالية عن موعد مباراة النصر والاتحاد وتردد القنوات الناقلة لهذا اللقاء، حيث مباراة قوية تنطلق بين نادي النصر السعودي ونادي الاتحاد في جولة مؤجلة سابقًا نظرًا لبطولة كأس العالم للأندية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن متابعة مباراة اليوم وموعد انطلاقها، فضلًا تابعوا معنا.

موعد مباراة النصر والاتحاد

تنطلق اليوم مباراة ضمن منافسات الدور السابع عشر من الدوري السعودي، حيث مباراة بين الاتحاد السعودي وبين النصر السعودي، حيث يفتح استاد الأمير عبد الله الفيصل داخل مدينة جدة أبوابه أمام المواطنين، حيث تنطلق هذه المباراة على أرضه، حيث موعدها كالتالي:

يوم الثلاثاء يوم 26 لشهر ديسمبر لعام 2023.

ينطلق اللقاء في الساعة التالية: الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. الساعة 9:00 بتوقيت العاصمة الرياض. الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي.



كيف يمكن متابعة مباراة النصر والاتحاد؟

وضحنا لكم موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم والتي تم تأجيلها سابقًا بسبب كأس العالم للأندية، وبالنسبة للمباراة، فيمكن متابعتها من خلال قنوات SSC الرياضية، وبالتحديد القناة الأولى، حيث سيتم إذاعة المباراة كالتالي:

قناة SSC 1 HD ويعلق على هذه المباراة منها المعلق فارس عوض.

يتم إتاحتها أيضًا على قناة SSC 1 SD ، حيث يُعلق على الجولة المعلق مدحت شلبي.

تأتي ترددات القناة على القمر بدر سات على النحو التالي:

ترتيب الدوري السعودي 2023 -2024

للعلم أن نادي النصر السعودي يقع الآن بالمركز الثاني بترتيب الدوري السعودي، بينما نظيره نادي الاتحاد يقع في المركز السادس، لهذا هذا اللقاء سيكون قوي للغاية بين الفرقتان، شاركنا من أين ستقوم بمتابعة جولة اليوم وأي فريق تُشجع؟