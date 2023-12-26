تردد القنوات
“بأعلى جودة” Rotana تردد قناة روتانا سينما على على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات
تعتبر قناة روتانا سينما من أهم القنوات التي تقوم بنقل العديد من الأفلام والمسلسلات المختلفة، فضلاً عن أن القناة كذلك تُساهم بشكل كبير في مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الفن، إضافة إلى أن القناة تقوم من وقت إلى أخر بتحديث التردد الخاص بها، من أجل أن يسهل على الجميع في استقبالها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها جميع العاشقين للمسلسلات والأفلام القديمة.
تردد قناة روتانا سينما الجديد
أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال تردد قناة روتانا سينما الجديد، وفقًا للأتي:-
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
- بينما التردد الخاص بالقناة يكون 12226.
- استقطاب القناة يكون أفقي.
تردد قناة روتانا على العرب سات
ويمكن استقبال قناة روتانا سينما على العرب سات، كما يلي: –
- القمر الصناعي هو العرب سات.
- تردد القناة هو 11843.
- استقطاب القناة يكون أفقي.
- معدل الترميز فهو 27500.
كيفية استقال قناة روتانا سينما
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة روتانا سينما أفلام ومسلسلات، كما على النحو الأتي:-
- في البداية يُرجى التحكم بجهاز الريموت.
- ومن ثم يتم الدخول إلى إعدادات القناة.
- بعد ذلك يتم إدخال التردد الخاص بالقناة.
- تحديد القمر الصناعي للقناة.
- تحديد معدل الترميز.
- ومن ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “تثبيت”.
- ليتم في النهاية استقبال القناة بكل سهولة.