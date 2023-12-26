بشرى سارة التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي متاح الآن عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

تتجه الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة إلى دعم أبنائها من خلال توفير الكثير المساعدات في مختلف المحافظات العراقية من أجل مساعدتهم في تخطى الأعباء الاقتصادية والعيش بكرامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها العراق، وكان برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج الحكومية التي توفر منح للمواطنين والذي تم إطلاقه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث بلغت قيمة المنحة التي يوفرها البرنامج 450 الف دينار وعقب الإعلان عن ذلك، ذهب الكثير من المواطنين للبحث عن طريقة التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي، وسوف نطلعكم على جميع التفاصيل من خلال السطور التالية.

التقديم على منحة الـ 450 ألف دينار عراقي

مع إعلان الحكومة العراقية عن منحة الـ 450 ألف دينار بدأ المواطنين الذين تتحقق فيهم الشروط بالبحث عن طريقة التقديم على المنحة، وإليكم خطوات التقديم كالتالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية هنا.

إدراج رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.

الدخول إلى الواجهة التالية بواسطة الموقع.

ثم القيام بإدراج البيانات المطلوبة من المتقدم.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة من المتقدم.

ثم التحقق من صحة الوثائق المقدمة.

ثم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة 450 ألف دينار عراقي

وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من المستندات الضرورية واللازمة لعملية التقديم والتي بدونها لا تتم عملية التقديم للمنحة، حيث جاءت المستندات متمثلة فيما يلي: