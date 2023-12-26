moe.gov.jo تسجيل الدخول اوبن ايمس| بالخطوات معرفة علامات الطلاب اوبن ايمس openemis….يعد التعليم عن بُعد واحدًا من التحديات التي يواجهها طلابنا في الوقت الحالي، ولذلك، أدركت وزارة التربية والتعليم الأردنية أهمية استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية لتسهيل تعليم الطلاب، إحدى هذه المنصات هي منصة اوبن إيمس كور 2024 التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، في هذا المقال، سوف نتحدث عن رابط منصة اوبن إيمس كور 2024 وطريقة تسجيل الدخول لاستخراج درجات الطلاب.

منصة اوبن إيمس كور 2024

منصة اوبن إيمس كور 2024 هي منصة تعليمية إلكترونية يتم استخدامها في الأردن منذ جائحة كورونا في عام 2020، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التعليم الأردني.

تسجيل دخول منصة اوبن ايمس التعليمية 2024 يسمح بالتعرف على الدروس والمواد الدراسية وكذلك على غيابات الطلاب ومدى مواظبتهم على الحضور إلى المدرسة.

منصة اوبن ايمس كور OPENEMIS CORE من أكثر المواقع التي يبحث عنها الطلبة في الأردن، وذلك بسبب إعلان وزارة التربية والتعليم عن أهداف لها، من أبرزها رفع درجات الطلاب الخاصة بمنتصف العام الدراسي.

رابط تسجيل دخول منصة اوبن ايمس التعليمية 2024 OPENEMIS CORE

من خلال الخطوات التالية سوف تتمكن من دخول رابط تسجيل دخول منصة اوبن ايمس التعليمية 2024 OPENEMIS CORE وعمل حساب على المنصة الإلكترونية وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

في البداية، يجب عليك الدخول إلى المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم في الأردن عبر الرابط emis.moe.gov.jo.

بعد ذلك، يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حسابك.

إذا لم يكن لديك حساب بعد، يمكنك اختيار خيار “تسجيل جديد” ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول إلى الموقع.

ومن ثم يمكنك البحث عن نتائج الطلاب والعديد من المزايا الأخرى التي توفرها منصة أوبن ايمس التعليمية 2024 OPENEMIS CORE.