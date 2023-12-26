تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 وأهم ما تقدمه من برامج وأناشيد

تعد قناة طيور بيبي من أفضل القنوات التي تقدم محتوي هادف للأطفال، فمنذ أن تم نشأتها وتعلق بها الكثير من الأطفال وتربوا عليها لما تقدم لهم من أناشيد إسلامية وبرامج ترفيهية وتعليمية تساعد على تنشيطهم وتحفيزهم وارتباطهم بها، لذلك نستعرض في تقريرنا أهم البرامج على قناة طيور بيبي، وأقوى تردد للقناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وطريقة ضبطها على جهاز الاستقبال.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال

كي تتمكن من ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد على جهاز الاستقبال، عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “MENU” برموت جهاز الاستقبال. اختر من القائمة “ضبط القنوات”. ومن ثم اضغط على إضافة تردد. ادخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب، كما سنبين في الفَقَرة التالية، يتم ذلك بعد تحديد القمر الصناعي. بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة اضغط بحث.

سيظهر لك القناة على جهاز الاستقبال، حيث يمكنك مشاهدة القناة والاستمتاع بها مع أطفالك.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي النايل سات هو، كالتالي:

التردد: 11393.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات

تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي العرب سات كالتالي:

التردد: 11073

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحي الخطأ: تلقائي

أهم البرامج والأناشيد التي تقدمها قناة طيور بيبي

من أهم ما تقدمة قناة طيور بيبي من برنامَج : “أناشيد الروضة”، و”أناشيد الحروف”، و”أناشيد الأرقام”، كما تحرص على تقديم بعد البرامج الترفيهية مثل: “قصص الأنبياء”، وبرنامج “حكايات من التراث”، وبرنامج “ألعاب وحكايات”.