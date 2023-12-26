من غير اي شروط لو قدمت هتاخد شقة .. طرح وحدات سكنية متميزة في 8 محافظات

لقد قام المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية بالتصريح على أنه لا توجد أي شروط أو أحكام للتقديم على شقق مشروع داره والذي يتواجد في 8 محافظات مختلفة، وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية من خلال تصريحات تلفزيونية بأنه يمكن للمواطنين الذين حصلوا على أي شقة من الشقق السكنية التابعة للدولة بالتقديم على شقق صندوق التنمية الحضرية داره.

أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية داره

قام الدكتور خالد صديق بالتوضيح على أن أسعار شقق مشروع صندوق التنمية الحضرية دارة تتراوح أسعارها بين الـ760 ألف جنيه و4 مليون و640 ألف جنيه، ويكون نظام السداد هو دفع نسبة 15% من قيمة الوحدة السكنية كمقدم للحجز، وتقسيط الباقي من سعر الوحدة السكنية على 5 سنوات بدون فوائد.

مساحات شقق صندوق التنمية الحضرية في مدينة نصر

يبلغ متوسط مساحات الشقق في صندوق التنمية الحضرية في مدينة نصر إلى حوالي 182 متر، ويتم تقسيمهم على ثلاث غرف وثلاث حمامات على أن يكون التشطيب في الشقق سوبر لوكس ويتم تسليم الشقه للمتقدم في خلال العامين، وكل ما تم ذكره بحسب إعلان الخط الساخن لصندوق التنمية.

أسعار وأنظمة السداد في شقق صندوق التنمية الحضرية في مدينة نصر

أسعار الشقق في صندوق التنمية الحضرية في مدينة نصر تبدأ من 4 مليون 640 ألف جنيه، على أن يتم دفع قيمة تسديد جدية الحجز بنسبة 15% من قيمة الوحدة السكنية ثم يتم تسديد باقي ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 5 سنوات بدون فوائد، أما في حالة التسديد الكاش والكامل لسعر الوحدة السكنية يتم خصم 8% من قيمة الوحدة السكنية.

كيفية وطريقة حجز شقق صندوق التنمية الحضرية داره

قام صندوق التنمية الحضرية بالإعلان عن رقم خط الساخن للصندوق وهو ( 15444) والهدف من ذلك هو سهولة التواصل من قبل المواطنين التي ترغب في حجز الشقق من أجل الاستعلام ومعرفة كل تفاصيل ما يتعلق بالمشروع ومن أهم تلك التفاصيل هي أنظمة الدفع وطرق السداد.