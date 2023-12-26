“المستفيدين من المنحة” صرف منحة طلبة المدارس 2023 بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن موعد صرف منحة طلبة المدارس في جميع محافظات العراق، حيث إن هذه المنحة توفر لجميع الطلبة والطالبات في سد مستلزماتهم المدرسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، حتى أن المنحة يستفيد منها العديد من الطلاب في المدارس العراقية، ومكن التعرف على موعد صرفها، وقيمة الدعم المستحقه، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

صرف منحة طلبة المدارس 2023 العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أنه تم صرف قيمة المنحة المستحقة بشكل رجعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وجاري العمل على صرف الدفعة الجديدة من منحة الطلبة مع بداية شهر يناير المقبل 2024، فضلاً عن أن قيمة المنحة التي تم العمل على صرفها بلغت نحو 135 مليار دينار عراقي، إضافة إلى أن المنحة مقدمة لنحو مليون و850 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، فضلاً عن أن هذه المنحة تهدف إلى مساعدة العديد من الأسر الأكثر احتياجًا في العراق.

الفئات المستحقة للحصول على منحة طلبة المدارس

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن منحة طلبة المدارس في العراق تشمل جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والمسجلين عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، إضافة إلى أن المنحة موجهة كذلك لجميع الطلبة الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم المدرسية، فضلاً عن إمكانية التوجه إلى إدارات المدارس مرة أخرى من أجل القيام بتسجيل أسمائهم في القوائم المتاحة لكافة المستحقين.