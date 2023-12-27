اللى اشترى مبروك عليه.. الذهب راكب طيارة وعيار 21 مقرب على 3500

الذهب ف الطالع ليكسر حاجز 3000 لقد واصل الذهب الصعود حتى وصل سعر الجرام الواحد فيه إلى ٣ آلاف جنيه، وهذا ما جعل البعض بتخوف من فكرة الإقبال على الشراء، والبعض الآخر يُسارع في البيع من أجل تحقيق المكسب الذي رغب فيه حين قام بشراء الذهب بأسعار مخفضة من أجل الاستثمار فيه، ويتساءل الكثير الآن هل سيتواصل الذهب ارتفاعه أم أنه ارتفاع مؤقت وسيعود إلى سعره الأصلي كل هذا سنبينه لكم بشكل تفصيلي في السطور القادمة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

إليكم توضيح خاص بأسعار الذهب اليوم على هذا النحو:-

بالنسبة لعيار أربعة وعشرين فإن سعر الجرام هو 3783جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين الآن 3310جنيه.

لقد وصل قيمة الذهب عيار ١٨ إلى ٢٦٠٦ جنيه.

فضلا عن أن أسعار الذهب تسجل ارتفاع ملحوظ أيضا في الأسواق العالمية، وترتفع قيمة الذهب بارتفاع قيمة الدولار، وهذا ما أثار القلق في نفوس المستثمرين الذين يرغبون في شراء الذهب من أجل الاستثمار فيه وتحقيق مكاسب من خلاله، وأيضا المواطنين المحبين لارتداء الذهب.

سعر الجنيه الذهب الآن

كما أن قيمة الجنيه الذهب الآن شهدت استقرار وثبات عندما وصلت قيمته الحالية إلى ٢٤٣٢٠ جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

لا يمكن تحديد سعر المصنعية بقيمة ثابتة مثل قيمة الذهب، حيث أن المصنعة تختلف من محل لآخر ولكن في الغالب تتراوح المصنعة ما بين الأربعين والسبعة جنيه، حيث أن قيمتها تُحدد بنحو ١٠ في المائة من سعر جرام الذهب.