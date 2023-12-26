‘الدولار رايح فين‘… مفاجأة كبرى في سعر العملة الخضراء في السوق واتجاه ل60 جنيه

يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية عن سعر الدولار أسعار الدولار اليوم والتغيرات التي قد تحدث الفترة المقبلة حيث أن سعر الدولار في البنك المصري حتي الآن يتراوح بين 30.90 إلى 30.80 وهذا السعر الطبيعي المتداول في البنوك المختلفة المصرية في خلال الشهور الماضية الكثيرة ولكن التغيرات الأكبر التي قد حدثت كان في السوق الموازية للعملة الخضراء بعد زيادة الطلب عليها، حيث بدأت مرة أخرى في الارتفاع.

سعر الدولار في السوق وفي البنوك المصرية

وهناك العديد من الأحاديث التي تم تداولها في كل مكان عن إمكانية رفع سعر العملة الخضراء مرة أخرى، ولكن حتى تلك اللحظة فإن الأسعار كما هي ولا توجد أي تغيرات عكس ما ذكرنا، وقد جاء تلك التخبطات في العملة الأمريكية الدولار بداية من قرارات البنوك المختلفة أن يتم وقف تعاملات القرارات البنكية بتعاملات الكريديت كارد بالعملة الدولارية وأن يتم اقتصار التعاملات بشكل أو بأخر من خلال الجنيه المصري فقط، والكثير من التوقعات والأحداث التي ننتظرها الفترة المقبلة من تغيرات الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي في البنوك والسوق الموازية.

سجل سعر الدولار في السوق السوداء للشراء 52.30.

سجلت العملة الخضراء في السوق السوداء سعر البيع 53.30.

وتكون تلك التغيرات التي تحدث داخل السوق الموازية من ارتفاعات مختلفة في أسعار الدولار الأمريكي بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض من قبل تجار السوق الموازية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنوك المصرية سعر البيع سعر الشراء بنك القاهرة 30.95 30.85 بنك الكويت الوطني 30.95 30.85 البنك الأهلي 30.85 30.75 البنك المصري الخليجي 30.95 30.85

الذهب زاد

جدير بالذكر وأن خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية حدث تقدم كبير أيضاً في أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية حيث ارتفعت بشكل كبير ليصل عيار 21 اليوم إلى رقم 3260 ولم يتم ثبات الأسعار حتى تلك اللحظة وهناك تغيرات كبيرة في الذهب بمختلف العيارات في محلات الصاغة، ولكن الدولار هو من يقوم بالحركة الكبرى ولكن حتى الآن هناك استقرار في سعر الدولار ولا داعي للقلق.